Nazaket Nourieva e i 40 anni d’amore con il coreografo Mais Nouriev scomparso a causa della SLA | Diceva | Io non sono la malattia Quando partiva la musica faceva girare la carrozzina volteggiava Nella sua testa ballava ancora

Nazaket Nourieva ricorda con dolcezza i 40 anni passati con il marito Mais Nouriev, scomparso a causa della SLA. Lei racconta che lui non si identificava con la malattia, e quando partiva la musica, girava la carrozzina e volteggiava come se la malattia non ci fosse. Anche se era bloccato, nella sua testa ballava ancora. Nazaket non lo considera solo un marito, ma un vero compagno d’arte. La sua storia, fatta di amore, musica e danza, emerge forte nella serie “A cena con la SLA”, dedicata proprio alla

Accanto a lui, fino all'ultimo giorno, c'è stata Nazaket Nourieva (amichevolmente chiamata Naza, lei stessa si presenta così, ndr), musicista compagna di vita e di un sodalizio lungo quarant'anni, fatto di arte condivisa, famiglia e coraggio quotidiano. Un amore che ha resistito alle distanze, imposte dalla vita e dal lavoro, e alla malattia. Mais si è formato artisticamente in Azerbaigian e poi al GITIS di Mosca, l'Accademia russa di arti teatrali, che collaborava e collabora tuttora con il Teatro Bolshoi. Ha viaggiato in tutto il mondo con compagnie di danza, partecipato a concorsi, creato coreografie per danzatori del Teatro San Carlo di Napoli e collaborato con scuole e centri di formazione tra Salerno, Milano e Porto San Giorgio.

