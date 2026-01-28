Nauticsud mercoledì 4 febbraio alla Mostra d’Oltremare la presentazione della 52? edizione

Mercoledì 4 febbraio alle 10.30 si tiene alla Mostra d’Oltremare di Napoli la conferenza stampa per presentare la 52ª edizione di Nauticsud. Gli organizzatori svelano i dettagli dell’evento che si terrà nei prossimi mesi, con stand, esposizioni e attività dedicate al mondo della nautica. La città si prepara ad accogliere un appuntamento importante per appassionati e professionisti del settore.

Si svolgerà mercoledì 4 febbraio, alle ore 10.30, la conferenza stampa di presentazione della 52? edizione del Nauticsud. Alla presentazione della manifestazione, che si terrà in sala Italia al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, saranno il presidente di Afina, Gennaro Amato, e i vertici di MdO, il presidente Remo Minopoli e la CD Maria Caputo, organizzatori del prestigioso salone nautico, ad accogliere le Istituzioni, i Comandanti delle Forze Armate di territorio e la stampa. Durante la conferenza di presentazione del 52° Nauticsud, oltre ai contenuti della manifestazione, saranno presentate anche alcune novità portate al salone dalle aziende espositrici che hanno aderito a questo importante evento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

