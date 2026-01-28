Natalia la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota è una super sportiva | Corro 130 km a settimana

Oggi Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, si dedica con passione allo sport. La donna, che ha 30 anni, corre circa 130 km a settimana. Non ama parlare molto di sé, ma la sua routine atletica dimostra quanto tenga alla forma fisica.

Natalia Mastrota oggi ha 30 anni. È la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota ed è una donna piuttosto riservata. Come la madre ama la natura, la vita all'aria aperto e soprattutto lo sport all'aria aperta, ed è proprio su questo tema che ha deciso di rilasciare una rarissima intervista alla Gazzetta dello Sport in cui descrive le sue performance da super sportiva. “D’inverno corro 3-4 volte alla settimana per un totale di circa 70 chilometri; in estate, nei periodi di carico, arrivo a 130 km settimanali. In genere corro in piano, in palestra o a bordo pista con i ramponcini. I weekend sono invece dedicati alle corse lunghe, talvolta corro anche per quattro ore di fila.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Natalia Mastrota

Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, conduce uno stile di vita intenso e articolato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Natalia Mastrota

Argomenti discussi: Natalia Mastrota:La mia routine tra palestra, sci e corsa fino a 130 km a settimana; Omicidio sulla complanare, l'imputato esclama: L'ho fatto per il bene della famiglia; La figlia di Kobe Bryant, Natalia, sulle passerelle della Milano Fashion Week; Quando era vietato parlare di Shoah. Ma anche oggi chi combatte l’antisemitismo?.

Natalia Mastrota, la figlia di Natalia Estrada: «Corro anche 130 km a settimana, ecco la mia dieta»Natalia Mastrota, 30 anni, la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota ha ereditato dai genitori l’amore per la natura e lo sport. Mamma di ... msn.com

Natalia Mastrota, la figlia di Natalia Estrada: «Palestra, sci e corsa fino a 130 km a settimana. Ecco la mia dieta»Natalia Mastrota, 30 anni, la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota ha ereditato dai genitori l’amore per ... msn.com

Natalia Estrada, chi è la figlia che si chiama come lei: super sportiva, ecco la sua dieta - facebook.com facebook