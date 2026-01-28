Natale regali a rischio esplosione? La minaccia dietro smartphone e pc

Durante la corsa ai regali di Natale, c’è un rischio che molti non considerano: le batterie al litio dei dispositivi elettronici e delle spedizioni. Con milioni di pacchi che viaggiano in tutta Italia, le esplosioni e gli incendi sono più probabili di quanto si pensi. Le autorità e i corrieri sono in allerta, ma resta importante che anche i consumatori adottino alcune precauzioni.

La frenesia logistica del Natale, con milioni di pacchi in movimento attraverso l'Italia, nasconde un insidioso pericolo al litio. L'e-commerce italiano è trainato dall'elettronica di consumo – da smartphone e droni ai diffusissimi monopattini elettrici – che genera circa il 20% delle spedizioni totali Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano. I loro rapporti annuali e semestrali (solitamente rilasciati in autunno per coprire le previsioni natalizie) disaggregano il mercato per categoria merceologica (elettronica, abbigliamento, alimentare, ecc.), confermando regolarmente l'elettronica tra i settori dominanti (spesso con quote di mercato intorno al 20% del valore totale).

