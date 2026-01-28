Nata in Borgogna il 28 gennaio 1873 la scrittrice visse in totale libertà sfidando le convenzioni con disinvoltura

Colette, nata in Borgogna nel 1873, ha vissuto una vita all’insegna della libertà. Fin da bambina, ha sfidato le regole e le convenzioni, crescendo in un ambiente naturale e libero. Ricorda con entusiasmo di aver sentito di essere “regina della terra” già a 12 anni, grazie anche all’incoraggiamento della madre che le ha sempre lasciato spazio di esprimersi e scegliere ciò che amava.

«C he regina della terra ero a 12 anni!». L'esclamazione di Colette, nata in Borgogna sotto il segno dell'Acquario, riassume la felicità di essere cresciuta a contatto con la natura in un clima di libertà assoluta, stimolata da una madre che la sprona a leggere e amare quello che desidera. Il Sole e la Luna in Acquario, nella dimora delle radici, si nutrono del passato per illuminare il futuro di una scrittrice senza costrizioni, capace di creare un linguaggio nuovo grazie alla carica desiderante di Plutone in Toro, in grado di fondere i piaceri fisici a una totale indipendenza intellettuale.

