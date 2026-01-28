Nasry Asfura alleato di Trump s’insedia come presidente dell’Honduras

Nasry Asfura ha giurato come nuovo presidente dell’Honduras, sostenuto dall’appoggio di Donald Trump. La cerimonia si è svolta il 27 gennaio, e lui ha preso ufficialmente il comando del paese per i prossimi quattro anni. L’Honduras, noto come uno dei paesi più poveri e violenti dell’America centrale, ora si prepara a una fase di cambiamenti sotto la sua guida.

Nasry Asfura, sostenuto dal presidente statunitense Donald Trump, ha prestato giuramento il 27 gennaio per un mandato di quattro anni come presidente dell’Honduras, il paese più povero e violento dell’America centrale. “Prometto solennemente di rispettare la costituzione e le leggi”, ha dichiarato Asfura, 67 anni, durante la cerimonia in parlamento. Il suo arrivo al potere chiude quattro anni di governo di sinistra e assicura a Trump un altro alleato in America Latina, dopo le vittorie della destra in Cile, Bolivia, Perù e Argentina. I risultati delle elezioni elezioni presidenziali, annunciati a dicembre con quasi tre settimane di ritardo, suscitando sospetti di frode, erano stati contestati dalla presidente uscente di sinistra Xiomara Castro, che aveva anche denunciato “le ingerenze di Trump”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Asfura verso l'insediamento: gli Stati Uniti trascinano l'Honduras verso una crisi di legittimità; Honduras, 'manterremo il trattato di estradizione con gli Usa'.

