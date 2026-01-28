Nasce AbitArt | a Bormio apre una galleria d' arte contemporanea

A Bormio apre AbitArt, una nuova galleria d’arte contemporanea. È nata grazie a una famiglia brianzola che vive in Alta Valtellina e ha deciso di investire in questa idea. La galleria si trova in via Roma 98 e propone opere di artisti moderni, portando un tocco di cultura nel cuore della cittadina. L’apertura ha attirato curiosi e appassionati d’arte da tutta la zona.

Apre a Bormio in via Roma 98 AbitArt, galleria d'arte contemporanea nata dall'investimento di una famiglia brianzola residente in Alta Valtellina. La galleria propone una selezione di artisti italiani e intende offrire un presidio culturale stabile, continuativo e di qualità: un'iniziativa inedita, rivolta in particolare a chi frequenta la località - turisti nazionali e internazionali - con l'obiettivo di arricchire l'esperienza della destinazione con un contenuto culturale fruibile tutto l'anno.

