Narcos colombiani un chimico microspie | così è stata scoperta la fabbrica di cocaina in Toscana Le immagini del laboratorio segreto

Fucecchio (Firenze), 28 gennaio 2026 – Come una serie Netflix, con atmosfere da Breaking Bad. Una fabbrica di cocaina nascosta in provincia di Firenze, narcos colombiani e un “chimico” capace di trasformare vestiti impregnati di droga in cocaina purissima. Invece, è tutto vero. E sono gli elementi principali di un’inchiesta della Dda di Firenze che ha portato allo smantellamento di una raffineria di droga a Fucecchio. Febbraio porta freddo, neve e pioggia almeno per 10 giorni. Cosa dicono gli esperti Quegli strani movimenti intorno alla casa che hanno fatto scattare i controlli. A scoprire la fabbrica di cocaina sono stati i carabinieri della compagnia di Empoli, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il panorama dei narcos colombiani sta evolvendo, spostando l’attenzione da figure iconiche come Escobar e i cartelli storici a nuove dinamiche e reti emergenti.

La polizia ha smantellato un laboratorio di droga a Fucecchio.

