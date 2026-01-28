Napoli Venerato | Manna spinge per Juanlu Sanchez e Alisson Mazzocchi resta Insigne bloccato da De Laurentiis

Giovanni Manna spinge per portare Juanlu Sanchez e Alisson in azzurro. Mazzocchi invece resta in rosa, mentre Insigne sembra ancora bloccato da De Laurentiis. L’operato del direttore sportivo del Napoli prosegue senza sosta, cercando di accontentare le richieste del tecnico e di sistemare la rosa prima della chiusura del mercato.

"> Giovanni Manna continua a lavorare senza sosta sul mercato del Napoli. A fare il punto è Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, intervenuto in diretta da Milano, dall’Hotel Sheraton, ai microfoni di Rai News. Le priorità restano chiare: rinforzare le corsie esterne, con due nomi in cima alla lista. «Il Napoli prosegue le trattative per Juanlu Sanchez e Alisson dello Sporting», ha spiegato Venerato su Rai News. «Con entrambi i calciatori c’è già l’accordo: domenica a Torino era presente anche un membro dell’entourage del terzino destro del Siviglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli si prepara a una sfida importante sul fronte mercato, con l'interesse per Juanlu Sanchez del Siviglia.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha commentato le ultime novità di mercato ai microfoni di Sky Sport.

