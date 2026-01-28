Ieri sera a Napoli un tifoso del Chelsea è stato ferito con un coltello al gluteo. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito intorno alle 21 in piazza Santa Maria la Nova, nel cuore del centro storico. Si trovava lì con altri tifosi inglesi per la partita di Champions League che si giocherà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

Un tifoso del Chelsea è stato accoltellato ieri sera a Napoli. L’uomo ha riferito di essere stato aggredito intorno alle 21 di ieri mentre si trovava in piazza Santa Maria la Nova, nel centro storico, da un gruppo di persone mentre era in compagnia di altri tifosi inglesi giunti in città per la partita di Champions League in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Uno degli aggressori gli avrebbe quindi provocato una lieve ferita a un gluteo con un’arma da taglio. Il tifoso inglese è stato curato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni e dal quale è stato già dimesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, tifoso del Chelsea accoltellato al gluteo: non è grave

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Un tifoso del Chelsea è stato leggermente ferito ieri sera a Napoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Napoli, tifoso del Chelsea accoltellato a un gluteo. Il club inglese: Prestare massima attenzione; Tifoso del Chelsea ferito nel centro storico di Napoli; Napoli, tifoso del Chelsea accoltellato al gluteo: non è grave; Napoli, Conte alla vigilia del Chelsea: Speriamo ci spinga un'onda azzurra. Spalletti? Frase infelice, ci vuole rispetto.

Napoli-Chelsea, tifoso inglese lievemente ferito in nottataUn tifoso inglese del Chelsea è stato ferito ieri a Napoli dopo essere stato avvicinato in piazza Santa Maria la Nova da un gruppo di giovani. (ANSA) ... ansa.it

Tifoso 22enne del Chelsea accoltellato a Napoli: dove è avvenuto il ferimentoCome vi abbiamo già riferito nella serata di ieri un giovane tifoso del Chelsea è stato ferito per le strade della città di Napoli. areanapoli.it

Il nostro Superfan Niko è stato immortalato come il primo tifoso reale ad essere aggiunto autenticamente su EA SPORTS FC 26 Ecco la sua storia da tifoso del Napoli @EASPORTSFC @easportsfcit x.com

Lo sfogo di un tifoso del Napoli - facebook.com facebook