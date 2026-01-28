Napoli piovono conferme sull’esterno | contatti continui!

Napoli lavora senza sosta per rafforzare l’attacco. In questi giorni, i contatti con diversi giocatori si moltiplicano, mentre il club cerca di coprire le assenze causate dagli infortuni. La squadra di Antonio Conte ha bisogno di rinforzi, e il mercato sembra ancora molto attivo, anche se finora non ci sono state operazioni ufficiali.

Il Napoli continua a lavorare lato esterno d’attacco, con molti nomi sul taccuino di Giovanni Manna. Con il mercato a saldo zero, gli azzurri sono alle prese nel rinforzare la rosa di Antonio Conte, anche per via dei numerosi infortuni che stanno condizionato la stagione. Ora, il nome saltato fuori in questi giorni, si riscalda sempre di più. Napoli-Terrier, contatti continui: si prova a chiudere!. Stando a quanto appreso da TMW, il Napoli è in contatto continuo con il Bayer Leverkusen per cercare un accordo per Martin Terrier, esterno offensivo di 28 anni. L’obiettivo dei prossimi giorni è di chiudere la trattativa, in modo tale da permettere a Conte di colmare il vuoto lasciato da Noa Lang. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Si intensificano le voci sul possibile addio di Noa Lang dal Napoli.

