Napoli irrompe in casa della ex a Natale e accoltella il nuovo compagno davanti al figlio minore
Un uomo di 50 anni è entrato in casa della ex a Napoli durante la notte di Natale e ha accoltellato il nuovo compagno della donna. L’aggressione è avvenuta davanti al figlio minore, che era presente in casa. I carabinieri hanno rintracciato subito il aggressore, che ora si trova in carcere. La vittima è riuscita a salvarsi, anche se è stata colpita a una costola, che si è frantumata. La scena è stata molto violenta e ha sconvolto la famiglia.
L'aggressione a Marianella, in carcere un 50enne napoletano, rintracciato dai carabinieri; la vittima salva perché la lama ha colpito una costola, spezzandola.🔗 Leggi su Fanpage.it
