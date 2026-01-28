Napoli il cuore oltre l’ostacolo Ci giochiamo tutto con il Chelsea Ma è già un anno straordinario

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva. La squadra sa che deve vincere per passare il turno, ma non sarà facile. I tifosi sono in fibrillazione e l’allenatore chiede concentrazione. Intanto, il rumore degli avversari si fa sentire, tra critiche e speranze di una svolta. I giocatori sono pronti a dare tutto, consapevoli di giocare un anno già da ricordare.

Il rumore dei nemici, magari sperando segretamente che possa coprire quello dello strappo dei cerotti. Antonio Conte sa benissimo che dalla partita di stasera rischia di passare gran parte della stagione del Napoli, che al Maradona aspetta il Chelsea alle 21 (Prime) con l'obbligo di recuperare terreno sulle avversarie: otto punti oggi dicono venticinquesimo posto, anche se le tre davanti hanno gli stessi punti e a uno c'è la diciannovesima, quindi tutto è possibile. A patto di fare l'impresa contro i campioni del mondo, stasera, altra panchina da ex per Conte che a Londra vinse Premier e Fa cup: "Ma loro possono comprare a cento milioni ragazzi di 22 anni, la differenza è tutta qui.

