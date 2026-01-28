Napoli-Fiorentina La Penna arbitra la sfida del Maradona

Federico La Penna sarà l’arbitro di Napoli-Fiorentina, in programma sabato al Maradona. La decisione è stata comunicata questa mattina. La gara si preannuncia difficile e importante per entrambe le squadre. La Penna conosce bene il campo e avrà il compito di mantenere la partita sotto controllo.

Sarà Federico La Penna a dirigere la sfida tra Napoli e Fiorentina, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La designazione arbitrale è stata ufficializzata nelle ultime ore, con una squadra completa pronta a supportare il direttore di gara in un match delicato per la classifica. Ad assistere La Penna lungo le fasce ci saranno Lo Cicero e Bianchini, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a MARCENARO. In sala VAR opererà NASCA, con AURELIANO come assistente al video. Una direzione di gara che accompagnerà una sfida attesa e importante per entrambe le squadre, chiamate a punti pesanti in questa fase della stagione.

