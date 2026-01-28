Napoli due tifosi del Chelsea feriti alla vigilia della sfida di Champions

Due tifosi del Chelsea sono rimasti feriti ieri sera a Napoli, pochi giorni prima della partita di Champions League. La polizia ha intensificato i controlli in città, mentre il club londinese ha chiesto ai supporter di stare attenti e di comportarsi con prudenza per evitare altri incidenti.

Il club londinese invita i supporter alla massima prudenza. Rafforzati i controlli delle forze dell'ordine in città. Due tifosi del Chelsea sono rimasti feriti a Napoli alla vigilia della partita di Champions League tra gli azzurri e i blues. A darne notizia è il sito ufficiale del club londinese, che ha invitato i propri sostenitori a "prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città". Secondo quanto riferito da fonti primarie, uno dei due tifosi sarebbe stato aggredito nel centro storico dopo essersi imbattuto in un gruppo di giovanissimi. Nel corso dell'episodio, uno dei ragazzi avrebbe estratto un oggetto appuntito colpendo la vittima a una natica.

