napoli decimato marianucci e ambrosino fuori dal gruppo

Il Napoli si presenta a Torino con molte assenze importanti. Marianucci e Ambrosino non hanno preso parte alla trasferta, lasciando il gruppo senza due pezzi chiave. La squadra dovrà fare a meno di loro per la sfida contro la Juventus, una partita che si preannuncia difficile. I giocatori rimasti devono puntare sulla forza collettiva per cercare di portare a casa qualche punto.

L’assenza di Marianucci e Ambrosino dalla trasferta di Torino per la sfida contro la Juventus aveva sollevato interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. A fare chiarezza sulla loro situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, che fotografa un Napoli in piena emergenza in vista anche dell’impegno decisivo contro il Chelsea in Champions League. Secondo il quotidiano, la squadra di Antonio Conte si presenta alla gara europea con un numero impressionante di indisponibili, tra infortuni, esclusioni regolamentari e scelte societarie. “Il Napoli ha un’intera formazione che non può schierare. La squadra di Conte arriva alla sfida di questa sera contro il Chelsea, ultima e decisiva giornata della League Phase di Champions, con ben dodici indisponibili: sette infortunati (Milinkovic-Savic, Rrahmani, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres e Politano), tre esclusi dalla lista Uefa (Marianucci, Mazzocchi e Giovane) e infine Ambrosino, attualmente fuori rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

In casa Napoli si registra una nuova tensione tra la dirigenza e lo staff tecnico, con Ambrosino e Marianucci messi fuori rosa in seguito a una rottura tra Conte e Giuffredi.

Le decisioni di mercato influenzano non solo le strategie di investimento, ma anche la gestione interna delle squadre.

