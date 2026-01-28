Napoli controlli in Piazza Carlo III | sequestrati 5 dehors abusivi

La polizia locale di Napoli ha svolto un’ampia operazione in Piazza Carlo III. Durante i controlli hanno sequestrato cinque dehors allestiti senza permesso. Gli agenti hanno anche verificato le strutture a supporto delle attività commerciali, riscontrando irregolarità in alcune. L’intervento mira a ripristinare la legalità e garantire che i dehors rispettino le norme. I titolari delle attività rischiano sanzioni e l’ordine pubblico si rafforza con questa operazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Massiccia operazione di controllo della Polizia Locale di Napoli in Piazza Carlo III, finalizzata al contrasto dell’occupazione abusiva di suolo pubblico e alla verifica della regolarità edilizia delle strutture a servizio delle attività commerciali. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di tutela del decoro urbano e della legalità intrapreso dal Comune di Napoli per garantire il rispetto delle norme urbanistiche e la salvaguardia del patrimonio storico-architettonico della città. Gli agenti della Unità Operativa San Lorenzo, supportato dalle Unità Operative Avvocata, Secondigliano e Scampia, ha portato alla luce gravi irregolarità che hanno condotto al sequestro preventivo di cinque strutture (ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

