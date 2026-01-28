Napoli Chelsea tifosi inglesi aggrediti in pieno centro | le loro condizioni e il comunicato del club londinese

Due tifosi del Chelsea sono stati aggrediti nel cuore di Napoli. L’episodio è avvenuto in pieno centro città, senza che nessuno si aspettasse una così violenta scena. I tifosi inglesi hanno riportato ferite e sono stati portati in ospedale. Il club londinese ha diffuso un comunicato per aggiornare sulle loro condizioni. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori.

Napoli Chelsea, paura per due tifosi londinesi. Sono stati aggrediti in pieno centro. Al momento non si conosce la chiara dinamica dell’accaduto. La grande attesa per la notte di Champions League viene macchiata da episodi di cronaca che nulla hanno a che vedere con lo sport. Mentre la città si prepara ad accogliere la sfida tra il Napoli e il Chelsea, la vigilia è stata segnata da momenti di tensione che hanno coinvolto alcuni sostenitori della squadra ospite giunti in Italia per assistere al match. Nella serata di ieri, martedì, si è verificata un’aggressione nel centro città che ha costretto il club inglese a intervenire pubblicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Due tifosi inglesi sono rimasti feriti durante la partita tra Napoli e Chelsea e sono stati portati in ospedale.

Un giovane di 22 anni, arrivato a Napoli per seguire la partita del Chelsea, è stato colpito con un coltello in pieno centro.

