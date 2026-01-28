Napoli-Chelsea streaming gratis su Prime Video | come vederla

Stasera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2025-26 e tra le partite più attese c’è Napoli contro Chelsea. La partita si può vedere in streaming gratis su Prime Video, e molti tifosi sono già pronti a seguire il match in diretta. La sfida promette emozioni, con le due squadre che cercano punti importanti per avanzare nel torneo.

La sfida tra Benfica e Napoli, in programma questa sera alle 21 al Da Luz di Lisbona, è una delle partite più attese della sesta giornata della Champions League 2025-26.

La partita Juventus-Benfica, valida per la Champions League, sarà disponibile in streaming gratuito su Prime Video.

Napoli-Chelsea streaming gratis su Prime Video: come vederlaOggi va in scena l’ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025-26, e una delle partite di stasera più attese è sicuramente Napoli-Chelsea. Si tratta di un match a dir poco fondam ... calcionews24.com

Dove vedere Napoli-Chelsea del 28 Gennaio 2026 in TV e streaming gratis?Il Napoli cerca il riscatto in Champions contro un Chelsea in forma; gara in esclusiva su Prime Video il 28 gennaio alle 21. tech.everyeye.it

Antonio Conte a Prime Video:“Napoli-Chelsea come una finale Assolutamente, non è una finale ma è una gara cruciale per noi. Dobbiamo fare punti, con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff. Sappiamo che non affronteremo l’ultima della classe facebook

