Questa sera alle 21:00 il Napoli riceve il Chelsea allo Stadio Diego Armando Maradona. È l’ultima giornata della fase a girone di Champions League e la partita si prospetta decisiva per il passaggio del turno. I tifosi già si preparano, aspettando di scoprire le formazioni e il risultato finale.

Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00, il Napoli ospita il Chelsea allo Stadio Diego Armando Maradona per l'ultima giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League. Per gli azzurri è una partita decisiva per restare nella competizione; per il Chelsea è un'occasione per centrare la qualificazione diretta agli ottavi. Probabili formazioni. Napoli (modulo 3-4-2-1). Probabile schieramento: Meret tra i pali con una difesa a tre guidata da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. A centrocampo spazio a Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Spinazzola, mentre in attacco Vergara e Elmas sosterranno Hojlund come punta.

© Dayitalianews.com - Napoli-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera il Napoli torna in campo in Champions League.

Questa sera alle 21, il Napoli affronta il Chelsea all’Stadio Diego Armando Maradona.

