Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione in Champions. I partenopei cercano di consolidare il primo posto in classifica, mentre gli inglesi vogliono conquistare punti importanti in trasferta. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, ma i tifosi sono già in fermento per seguire il match in diretta tv. La sfida si accende in un San Paolo affollato e carico di attesa.

"> C’è una stella che continua a orientare il Napoli nelle acque più agitate della Champions. Scott McTominay, citando la metafora marinara cara ad Antonio Conte, è la vera stella polare della nave azzurra in questa fase complicata della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, in Europa finora solo lui e Hojlund sono riusciti a segnare, ma è lo scozzese a guidare la classifica marcatori del Napoli nella competizione. Quattro gol, tutti di testa, contro i due del centravanti danese. Un marchio di fabbrica che McTominay ha consolidato da quando è arrivato in Italia: nove reti di testa complessive, nessuno come lui in Serie A considerando tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Chelsea: probabili formazioni e come vederla in tv

Napoli e Chelsea si affrontano nell’ottava giornata della Champions League 20252026.

