Napoli-Chelsea prima del campo il pranzo UEFA | incontro istituzionale a Palazzo Petrucci

Non solo campo e tattica nel giorno di Napoli-Chelsea, sfida valida per l'ottava giornata della fase campionato di Champions League. Prima del match, le due società si sono ritrovate per il consueto pranzo UEFA, organizzato a Napoli nella suggestiva cornice del ristorante Palazzo Petrucci. All'incontro hanno partecipato le delegazioni ufficiali dei due club, guidate da David Barnard per il Chelsea e da Tommaso Bianchini per il Napoli, alla presenza anche del Delegato UEFA Irakli Nakaidze. Un momento di confronto istituzionale e di cordialità, come da tradizione nelle competizioni europee, volto a rafforzare i rapporti tra le società alla vigilia di un appuntamento di grande rilevanza sportiva e mediatica.

Il 7 dicembre 2023, prima della partita di UEFA Champions League tra Copenhagen e Napoli, le delegazioni ufficiali dei due club si sono incontrate per un pranzo formale.

