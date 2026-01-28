Napoli-Chelsea playoff di Champions | missione possibile

Questa sera il Napoli si gioca molto contro il Chelsea nei playoff di Champions. I partenopei sono a un passo dalla zona qualificazione, ma devono vincere per avere speranze di passare il turno. La squadra di Spalletti si presenta con la pressione di una vittoria che potrebbe cambiare tutto, mentre il pubblico si aspetta un risultato positivo. La partita si gioca in un momento delicato e il Napoli sa che non può sbagliare.

Il Napoli è lì, un gradino sotto l’ultimo posto utile per restare aggrappato al treno della Champions League. Gli azzurri hanno collezionato 8 punti nelle prime 7 gare del girone unico: bottino magrissimo considerando il tenore degli avversari, ma Conte è il primo a sapere che in questi casi bisogna resettare tutto e pensare al presente che si chiama Chelsea. La partita di stasera è di quelle che non hanno domani. E purtroppo per il Napoli vincere potrebbe anche non bastare. Ma a questa circostanza non ci vuole pensare nessuno, anche perché ci vorrebbe una congiunzione astrale a tratti diabolica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

In questa domenica di Serie A, il Napoli affronta una sfida fondamentale per mantenere la vetta e puntare alla Supercoppa e ai playoff di Champions.

