Napoli-Chelsea | orario dove vederla tv e streaming le probabili formazioni e la classifica della Champions League

Questa sera alle 21, il Napoli affronta il Chelsea all’Stadio Diego Armando Maradona. La partita conta molto per la qualificazione alla fase eliminatoria della Champions League. Il Napoli cerca la vittoria per assicurarsi un posto diretto, mentre il Chelsea vuole conquistare i tre punti per sperare ancora. La sfida si può seguire in diretta su TV e streaming. Le formazioni sono ancora da definire, ma i tifosi sono già in fermento. La classifica della fase a gironi si fa sempre più interessante e questa partita potrebbe cambiare tutto.

L'ultima giornata di League Phase potrebbe rivelarsi cruciale per tantissime squadre. Le quattro italiane in gara sono ancora in bilico, tra chi punta alla qualificazione diretta e chi, potrebbe essere eliminato. In particolar modo il Napoli, che si presenta all'appuntamento con il Chelsea fuori dalla zona playoff. Un risultato deludente, che potrebbe già compromettere una parte di stagione. Nell'ultimo turno, contro il Copenhagen, i ragazzi di Conte hanno gettato al vento due punti pesanti, facendosi recuperare, nonostante la superiorità numerica. I Blues invece, sono attualmente ottavi in classifica e dovranno cercare di assicurarsi il massimo punteggio per poter evitare i playoff. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

