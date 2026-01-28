Napoli-Chelsea | orario dove vederla tv e streaming le formazioni ufficiali e la classifica della Champions League

Questa sera il match tra Napoli e Chelsea si gioca alle 21:00, con l’evento che si può seguire in tv su Sky e anche in streaming su Now. Il Napoli cerca una vittoria che potrebbe garantirgli la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, mentre il Chelsea vuole conquistare punti per mantenere vive le chance di passare il turno. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si prevedono battaglie intense in campo. La classifica della fase a gironi si fa sempre più complicata, con molte squadre ancora in corsa.

L'ultima giornata di League Phase potrebbe rivelarsi cruciale per tantissime squadre. Le quattro italiane in gara sono ancora in bilico, tra chi punta alla qualificazione diretta e chi, potrebbe essere eliminato. In particolar modo il Napoli, che si presenta all'appuntamento con il Chelsea fuori dalla zona playoff. Un risultato deludente, che potrebbe già compromettere una parte di stagione. Nell'ultimo turno, contro il Copenhagen, i ragazzi di Conte hanno gettato al vento due punti pesanti, facendosi recuperare, nonostante la superiorità numerica. I Blues invece, sono attualmente ottavi in classifica e dovranno cercare di assicurarsi il massimo punteggio per poter evitare i playoff. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Questa sera alle 21, il Napoli affronta il Chelsea all’Stadio Diego Armando Maradona.

