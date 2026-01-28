Napoli-Chelsea la vendetta di Lukaku | dal sogno al tradimento ora la sfida decisiva

La partita di Champions League tra Napoli e Chelsea si avvicina a passi da gigante, e il protagonista di questa sfida è Romelu Lukaku. L’attaccante belga, che una volta aveva sognato di brillare con i partenopei, ora torna a Napoli con la maglia dei londinesi. Dopo un passato di promesse e delusioni, Lukaku si prepara a giocare una partita che potrebbe decidere il suo futuro e le sorti dei due club. Napoli ha bisogno di una vittoria per sperare nei playoff, ma il grande ex ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ai suoi ex tif

IL GRANDE EX. La sfida decisiva di Champions League tra Napoli e Chelsea (azzurri obbligati a vincere per i playoff) ha un protagonista assoluto: Romelu Lukaku. L'attaccante belga, appena rientrato da un lungo infortunio di 5 mesi, affronta la squadra che ha tifato fin da bambino ma con cui ha avuto un rapporto tormentato. Due le esperienze a Londra: la prima da giovanissimo finita con un rigore sbagliato in Supercoppa, la seconda nel 2021 pagata 115 milioni e naufragata dopo un'intervista polemica. Oggi Lukaku cerca la vendetta sportiva, pur non essendo al 100% della condizione.

