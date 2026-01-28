Napoli-Chelsea dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea al Maradona in una partita decisiva di Champions League. I tifosi sono già in fermento in attesa di vedere se gli azzurri riusciranno a portare a casa una vittoria fondamentale. La sfida, che inizia alle ore stabilite, sarà trasmessa in diretta TV e streaming, permettendo a tutti di seguire il match da casa o in mobilità. Le formazioni sono pronte e i giocatori si preparano a dare il massimo in campo.

Il Napoli si gioca il tutto per tutto in Champions League nella sfida di stasera al Maradona contro il Chelsea. Conte dovrà solo puntare a vincere per sperare nei playoff. Diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

