Napoli-Chelsea | Conte vuole scrivere la storia con 11 assenti e solo 3 cambi

Questa sera il Napoli si gioca tutto contro il Chelsea nell’ultima giornata di Champions League. Il tecnico Conte si presenta con 11 assenti e solo tre cambi in panchina. La squadra ha bisogno di una vittoria per sperare ancora, anche se le chance sono minime. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere i loro ragazzi in una partita decisiva.

ULTIMA SPIAGGIA. Il Napoli affronta il Chelsea nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League con un imperativo categorico: vincere. Attualmente 25esimi con 8 punti, gli azzurri sono virtualmente fuori dall'Europa: solo i 3 punti garantiscono l'accesso ai playoff (top 24). Antonio Conte deve gestire un'emergenza storica con ben 11 indisponibili tra infortuni e lista UEFA. Le probabili formazioni confermano Antonio Vergara sulla trequarti e il ritorno di Meret tra i pali al posto di Milinkovic-Savic (out 2 settimane). In panchina solo tre cambi "senior": Beukema, Gutierrez e Lukaku.

