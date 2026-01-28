napoli chelsea 2 1 inizia il secondo tempo al maradona live

Il secondo tempo di Napoli-Chelsea comincia al Maradona con il risultato di 2-1 in favore dei partenopei. La squadra di casa cerca di difendere il vantaggio in una partita decisiva per il cammino in Champions League. Le chance di qualificazione sono sempre più minime, e ogni azione può fare la differenza. I tifosi restano in attesa di vedere se il Napoli riuscirà a portare a casa un risultato utile.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato contro la Juve. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

