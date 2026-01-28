Il Napoli pareggia 1-1 contro il Chelsea nell’ultima partita della fase a gironi. Al trentaduesimo, Vergara segna un gol pazzesco che dà speranza ai partenopei di riprendere la partita, ma il risultato resta aperto. La squadra di casa sa che ora tutto dipende dagli altri risultati per passare il turno.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato contro la Juve. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Chelsea 1-1, gol pazzesco di Vergara al trentaduesimo e pareggio (LIVE)

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Antonio Vergara segna il suo primo gol con il Napoli in Champions League, aprendo le marcature contro il Chelsea.

Alle 20:45, San Siro ospita il big match tra Inter e Napoli, valido per il 20° turno della Serie A 202526.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Pronostico Napoli-Chelsea quote analisi 8ª giornata Champions; Napoli-Chelsea, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Chelsea, le probabili formazioni della partita di Champions League; Live Napoli-Chelsea 2-1: finisce il primo tempo: risultato ribaltato dagli azzurri.

Live Napoli-Chelsea 1-1: il pareggio di Vergara con un gol da urloIl clamoroso pareggio del Napoli contro il Copenaghen ha complicato i piani europei degli azzurri, chiamati a un miracolo per continuare il cammino in Champions League. Il Napoli infatti, oltre ... ilmattino.it

Napoli-Chelsea 1-1 | Slalom e veronica: gol BELLISSIMO di Vergara | OneFootballIl Napoli pareggia con un gol clamoroso di Antonio Vergara: il talento del Napoli recupera palla sui 25 metri, dribbla Fofana con la veronica e col mancino trafigge Sanchez. Gol incredibile. onefootball.com

Napoli-Chelsea: 0-1, Enzo Fernandez su rigore al 18'. Fallo di Juan Jesus. - facebook.com facebook

#Napoli- #Chelsea, le formazioni ufficiali x.com