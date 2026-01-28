Napoli-Chelsea 0-1 Fernandez realizza il calcio di rigore al diciottesimo LIVE

Il Napoli gioca l’ultima partita della fase a gironi di Champions contro il Chelsea. Al diciottesimo minuto, Fernandez segna su calcio di rigore e porta avanti gli inglesi. I partenopei cercano di reagire, ma la partita resta in bilico e le speranze di qualificazione sono sempre più complicate.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato contro la Juve. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United.

