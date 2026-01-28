Napoli adesso è ufficiale | stop alle trasferte dei tifosi per tutto il campionato

Napoli ha deciso di vietare ai tifosi di seguire la squadra in trasferta fino alla fine del campionato. La decisione è stata confermata ufficialmente dopo che il Mattino aveva già anticipato la notizia. Da ora in poi, i supporters partenopei non potranno più accompagnare la squadra in trasferta per tutto il resto della stagione.

Come anticipato dal Mattino, stop alle trasferte dei tifosi del Napoli fino al termine di questo campionato. E lo stesso provvedimento vale per i tifosi della Lazio, dopo i «gravi disordini» avvenuti domenica scorsa sulla A1. Il decreto è stato firmato dal ministro dell'Interno, Piantedosi. Nel provvedimento, dopo avere ricostruito i fatti accaduti domenica, il ministro Piantedosi sottolinea «che le componenti ultras di Napoli e Lazio risultano particolarmente inclini a condotte illegali durante le rispettive movimentazioni, anche per il ricorrente compimento di azioni predatorie presso gli esercizi commerciali: in particolare in occasione di quattordici trasferte i tifosi del Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

