naples in love il racconto degli amori di napoli

Domenica 15 febbraio, a Napoli, si svolge un tour speciale dedicato agli amori della città. L’evento parte alle 10.30 da Piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del Centro Storico, e dura circa due ore. Chi vuole partecipare può prenotare inviando un messaggio WhatsApp o scrivendo un’email, indicando nome e numero degli amici. È un modo diverso per scoprire Napoli e le sue storie d’amore.

Tour romantico Napoli San Valentino che si terrà domenica 15 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30 da Piazza del Gesù Nuovo, Centro Storico di Napoli È possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp al +39 351 429 4488, indicando nome e numero di partecipanti, oppure scrivendo a [email protected] o compilando il form disponibile sul sito ufficiale: https:www.partenopeintour.comtoureventonaples-in-love-tour-spettacolo-degli-amori-al-centro-storico-di-napoli Napoli parla d’amore da sempre, e lo fa attraverso le sue pietre, le sue leggende e le sue storie più intense. Naples in Love è il tour ideato da Partenope in Tour che, in occasione di San Valentino, accompagna cittadini e visitatori alla scoperta degli amori che hanno segnato la storia della città. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Approfondimenti su Naples In Love

Scopri Napoli attraverso il percorso di Naples in Love, un tour che esplora le storie d’amore, i miti e le tradizioni della città.

Ultime notizie su Naples In Love

