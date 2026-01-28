Monza si anima per l’arrivo della Fiamma Olimpica, un momento che molti attendono con entusiasmo. La città si prepara a vivere una giornata di festa, con musica, sport e tanta condivisione. Le strade si riempiranno di tifosi e appassionati, pronti a vedere da vicino un simbolo importante del cammino verso i Giochi di Milano Cortina 2026.

Monza si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 4 febbraio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.Il.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Giochi

Palermo si prepara a vivere un momento di grande emozione con l’arrivo della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e rinascita.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monza Giochi

Argomenti discussi: Il Vertical Winter Tour fa tappa a Bormio: musica, sport e divertimento sulla neve; Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Monza; Riccione: gli eventi del fine settimana tra cultura, musica, cinema, mostre e teatro; FIAT celebra sport, musica e condivisione nel Vertical Winter Tour 2026.

Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a MonzaMonza si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 4 febbraio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le ... monzatoday.it

Milano-Cortina: con Coca-Cola, viaggio fiamma percorso che celebra sport, musica e condivisioneMilano, 24 nov. (Adnkronos) - Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, svela le attivazioni che renderanno questo evento un momento unico e memorabile, ... iltempo.it

A Ponte di Legno, la Fiamma olimpica è attesa al Palazzetto dello sport alle 12 del 30 gennaio - facebook.com facebook

La Fiamma Olimpica a #Cortina sulle piste da sci e bob #olimpiadiinvernali x.com