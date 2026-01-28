Musica l' Umbria si conferma la prediletta per il lancio dei tour | tocca ad Ermal Meta

L'Umbria si conferma una delle mete preferite dagli artisti per avviare i loro tour. Questa volta tocca a Ermal Meta, che ieri sera ha dato il via al suo “Live Club 2026” dall'Afterlife di Perugia. L’artista ha scelto la città umbra per il primo concerto del nuovo tour, attirando una folla di fan entusiasti. La serata si è svolta senza intoppi, con Meta che ha dato il massimo sul palco, portando a casa un grande successo.

L'Umbria conferma luogo prediletto per testare i tour in partenza. Alla lista si aggiunge Ermal Meta che, dall'Afterlife di Perugia, fa partire il suo “Live Club 2026”. Il cantautore salirà sul palco del club di via della Manna, nell'appuntamento inserito nella stagione Tourné (promossa da Aucma e Mea Concerti), per la data zero il prossimo 29 aprile. Meta torna così a esibirsi nei principali club italiani dopo il recente e fortunato tour teatrale, caratterizzato da una formula narrativa speciale che intrecciava racconti e musica, registrando ovunque sold out e apprezzamento da pubblico e critica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Umbria Perugia Sanremo 2026, Ermal Meta torna in gara e annuncia il tour nei club Ermal Meta torna sui palchi italiani: tappa a Molfetta per il suo tour nei club Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Umbria Perugia Argomenti discussi: Inaudito, ai musei nazionali dell'Umbria torna l'appuntamento con la musica della Fondazione Cucinelli; L’Umbria di San Francesco. Un itinerario a tema, nell’800mo anniversario della scomparsa; Riparte Inaudito, grande musica alla Galleria; Quattro studenti della Scuola Media Ippolito Scalza selezionati dall'Orchestra Giovanile della Regione Umbria. ERMAL META TRA I BIG DELLA 76ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO CON “STELLA STELLINA”, UNA CANZONE DI RESISTENZA E SPERANZA x.com Domani e per sempre di Ermal Meta La straordinaria storia di Kajan, ragazzo albanese con un indiscusso talento per il pianoforte nato nel pieno degli orrori del 900. Ma è anche la Storia, con la S maiuscola, delle sopraffazioni e delle repressioni del regime in facebook

