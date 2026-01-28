Domani sera, Paolo Fresu torna al Bonci per portare in scena

Per quattro date, da domani a sabato alle 20.30, e domenica alle 16, Paolo Fresu sarà al Bonci con " Kind of Miles ", un omaggio all’icona del jazz Miles Davis. Fresu, uno dei più grandi jazzisti italiani di fama internazionale e compositore, porta in scena un’opera teatrale-musicale (diretta dal regista di prosa e lirica Andrea Bernard), da lui stesso interpretata alla tromba, flicorno e multieffetti, con un ensemble di sette strumentisti storici che hanno partecipato alla scrittura dello spettacolo: Bebo Ferra (chitarra elettrica), Christian Meyer (batteria), Dino Rubino (pianoforte e Fender Rhodes Electric Piano), Federico Malaman (basso elettrico), Filippo Vignato (trombone, multi-effetti, synth), Marco Bardoscia (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica e teatro nel nome di Miles Davis

Approfondimenti su Miles Davis

Dal gennaio al maggio 2026, il Teatro Camploy di Verona ospiterà l’undicesima edizione di “Città del Jazz”, un evento dedicato alla musica jazz con ospiti italiani e internazionali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Filippo Sala Zucchero Sugar Fornaciari. Come il soul all'improvviso

Ultime notizie su Miles Davis

Argomenti discussi: Sul Naviglio... Inverno 2026; Nota Bene - Lezioni di Musica e Storia in partenza domenica 25 gennaio alle ore 11.00; Quando un musicista ride, Elio torna al Municipale con uno spettacolo di risate e musica; Desio, il messaggio di pace di Papa Leone diventa musica e teatro.

A Napoli musica, cinema e teatro per un omaggio a Sophia LorenOgni volta che vengo a Napoli sento l'emozione della gente per mia madre, il calore, l'amore ed è una cosa bellissima; ricordo quando anni fa mia madre fece un discorso al pubblico e vidi l'amore che ... ansa.it

Turismo musicale: c’è anche il teatro della ConcordiaPresentato il volume nel quale è presente anche il teatro di Monte Castello di Vibio, con un saggio della Prof.ssa Germana Citarella, Professore Associato dell’Università degli Studi di Salerno ... iltamtam.it

Il 27 gennaio 1984 usciva il 45 giri di Cyndi Lauper "Time After Time". Il brano fu interpretato anche da Miles Davis e inserito nell'album "You're Under Arrest" del 1985. ….. I Dischi da leggere sono disponibili su: Amazon: bit.ly/dischidaleggere - facebook.com facebook