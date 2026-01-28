Musica e teatro nel nome di Miles Davis

Da ilrestodelcarlino.it

Domani sera, Paolo Fresu torna al Bonci per portare in scena

Per quattro date, da domani a sabato alle 20.30, e domenica alle 16, Paolo Fresu sarà al Bonci con " Kind of Miles ", un omaggio all’icona del jazz Miles Davis. Fresu, uno dei più grandi jazzisti italiani di fama internazionale e compositore, porta in scena un’opera teatrale-musicale (diretta dal regista di prosa e lirica Andrea Bernard), da lui stesso interpretata alla tromba, flicorno e multieffetti, con un ensemble di sette strumentisti storici che hanno partecipato alla scrittura dello spettacolo: Bebo Ferra (chitarra elettrica), Christian Meyer (batteria), Dino Rubino (pianoforte e Fender Rhodes Electric Piano), Federico Malaman (basso elettrico), Filippo Vignato (trombone, multi-effetti, synth), Marco Bardoscia (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

