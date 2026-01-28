Lorenzo Musetti si ritira contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Dopo aver vinto i primi due set, il tennista italiano ha deciso di fermarsi, lasciando strada al serbo che ora si prepara a sfidare un avversario in semifinale. La partita si interrompe bruscamente, lasciando l’amaro in bocca a chi seguiva il match con interesse.

Quarti di finale interrotti sul più bello. Si ferma ai quarti l'avventura di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista toscano è stato costretto al ritiro contro Novak Djokovic quando era in vantaggio di due set a zero, in una partita che lo vedeva vicinissimo a una storica semifinale. Il problema fisico nel terzo set. Nel corso del terzo parziale Musetti ha iniziato a muoversi con difficoltà, fino alla decisione, sofferta ma inevitabile, di abbandonare il match per infortunio. Secondo le prime indicazioni, si tratterebbe di un problema all'adduttore destro, lo stesso che lo aveva già fermato nella passata stagione, condizionandolo anche a Montecarlo e al Roland Garros. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Musetti (sopra di due set a zero) costretto al ritiro contro Djokovic: sfuma la semifinale agli Australian Open 2026

Nel match degli Australian Open, Musetti aveva iniziato bene, vincendo i primi due set contro Djokovic.

Lorenzo Musetti ha perso la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open.

