Musetti e l’infortunio agli Australian Open il medico-fisiatra | Tre ipotesi dietro il ritiro

Lorenzo Musetti si è ritirato agli Australian Open nel bel mezzo del terzo set contro Novak Djokovic. Dopo aver vinto i due primi parziali, il tennista italiano ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. Il medico-fisiatra ha spiegato che ci sono tre possibili cause dietro il suo ritiro, ma non è ancora chiaro quale sia quella reale. La partita si è interrotta e ora si attende di capire l’entità del problema che ha colpito Musetti.

