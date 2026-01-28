Lorenzo Musetti ha dominato i primi due set contro Novak Djokovic, mettendo in seria difficoltà il serbo. Tuttavia, nel corso del match, il tennista italiano ha dovuto interrompere la partita all’1-3 del terzo set, a causa di un infortunio. Djokovic ha così ottenuto la qualificazione per la semifinale, lasciando il pubblico incredulo davanti a questa svolta improvvisa.

Due set perfetti e la semifinale a un passo, poi Lorenzo Musetti è costretto al ritiro sull’1-3 in favore di Nole Djokovic e il serbo vola in semifinale. La partita era ormai segnata con Djokovic in pessima giornata e molto falloso, ma all’inizio del terzo set dopo che era stato Djokovic a ricorrere alle cure del medico, l’azzurro ha iniziato ad accusare problemi all’adduttore e alla fine è stato costretto al ritiro. Lo stesso problema che aveva costretto Musetti al ritiro nella finale di Montecarlo e in semifinale a Parigi. Musetti è il primo giocatore a ritirarsi in un quarto di finale di uno Slam in vantaggio di due set, un record poco invidiabile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Musetti domina due set poi si ritira Djokovic in semifinale a Melbourne

