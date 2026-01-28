Questa mattina a Melbourne, Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic negli ottavi di finale degli Australian Open. I due si sfideranno in un match che potrebbe segnare una svolta nella carriera del giovane italiano, mentre il campione serbo cerca di mantenere il suo percorso verso il titolo. Chi vince troverà in semifinale Jannik Sinner o Ben Shelton. La partita è attesa con grande attenzione dagli appassionati di tennis italiani e non solo.

Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli ottavi di finale degli Australian Open e il match, per diversi motivi, ha una valenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Musetti-Djokovic: quando giocano, orario e precedenti dei quarti degli Australian Open. Chi vince trova Sinner o Shelton

L'articolo fornisce informazioni su orari, precedenti e modalità di visione delle partite di Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic agli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica.

L'Australian Open prosegue con le sfide di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Questa sarà una notte storica per il tennis italiano Si parte con Musetti-Djokovic, a seguire in mattinata Sinner-Shelton: chi ci sarà Guarda tutti i match live su HBO Max e Discovery+ - facebook.com facebook

