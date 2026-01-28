Musetti-Djokovic oggi Australian Open 2026 | a che ora e dove vederla in diretta

Questa mattina alle 4:30 ora italiana, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2026. La partita si gioca a Melbourne, e gli appassionati già si preparano a seguire l’incontro in diretta. È una sfida importante per il giovane italiano, che vuole mostrare il suo talento contro uno dei più grandi del tennis.

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, mercoledì 28 gennaio, non prima delle 4:30 ora italiana, si sfideranno nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Il toscano, numero 5 del ranking, ha raggiunto i quarti dell'Happy Slam per la prima volta in carriera mostrando la sua crescita sul cemento e.🔗 Leggi su Today.it

L’incontro tra Musetti e Collignon all’Australian Open 2026 segna l’esordio del tennista toscano nel torneo.

Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo realeIl numero 2 d'Italia torna in campo a Melbourne per contendere al 24 volte campione Major l'accesso alla semifinale dell'Happy Slam ... tuttosport.com

Musetti-Djokovic, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in direttaIl toscano, per la prima volta ai quarti dell'Happy Slam, si gioca un posto in semifinale nella grande sfida contro il campione serbo, 10 volte vincitore a Melbourne Park ... today.it

Questa sarà una notte storica per il tennis italiano Si parte con Musetti-Djokovic, a seguire in mattinata Sinner-Shelton: chi ci sarà Guarda tutti i match live su HBO Max e Discovery+ - facebook.com facebook

