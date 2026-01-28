Musetti-Djokovic Australian Open | Nole tiene bene la battuta | Diretta 0-1

Nei quarti di finale degli Australian Open, Djokovic batte Musetti e prende il comando del match. L’azzurro prova a resistere, ma Nole mantiene bene la battuta e si porta avanti 1-0 nel set. Chi vince questa sfida avrà davanti Sinner o Shelton, pronti a contendersi la semifinale.

Oggi a Melbourne, Lorenzo Musetti torna in campo agli Australian Open e si prepara a sfidare Novak Djokovic nei quarti di finale.

Musetti-Djokovic oggi, la diretta: i quarti di finale degli Australian Open. Orario e dove vederli in tv. Il via non prima delle 5:30Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

Musetti e Djokovic entrano in campoL’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic – prevista per mercoledì 28 gennaio alle 5:45 italiane – così come tutto l’Australian Open sarà visibile ... ilfattoquotidiano.it

