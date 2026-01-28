Lorenzo Musetti ha subito un break nel terzo set contro Novak Djokovic durante i quarti di finale degli Australian Open. L’azzurro ha chiesto assistenza medica dopo aver perso il servizio e ora si trova sotto di un break, con il serbo che cerca di chiudere la partita. Se Djokovic riuscirà a portarsi a casa la vittoria, affronterà in semifinale uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Superate le due ore di gioco in questo medical break. Problemi alla parte alta della coscia Momento di difficoltà psicologica per Lorenzo, che scivola sotto 0-30 e poi regala un clamoroso dritto sul fondo per la tripla palla break: Nole si apre poi il campo e strappa il turno a zero. Anche Nole parte servendo con regolarità ma spicca, sul 40-0, un gran rovescio di Musetti in risposta. Nessun problema nel primo turno di servizio del terzo set, Lorenzo prosegue a ritmo serrato. Alla seconda palla break del game, l'azzurro chiude il parziale con uno splendido diritto lungolinea: è a un set dalla semifinale, Nole deve costruire la super rimonta Importante l'ace di Lorenzo sul 30-30, l'azzurro tiene la battuta: il serbo serve per restare nel set Nole chiude con l'ace e resta in scia Ne è uscito bene, con personalità: resta avanti anche nel secondo set Nole tiene la battuta e prova a rimanere in scia nel secondo set Primo game vinto al servizio nel secondo set, Lorenzo conduce Terzo break in tre game in questo avvio di secondo set, Lorenzo torna davanti Passaggio a vuoto di Lorenzo, che perde la battuta addirittura a zero: tutto da rifare nel secondo set L'italiano parte bene nel secondo set e strappa subito la battuta al serbo: in controllo l'italiano L'azzurro chiude con un diritto lungolinea vincente e si porta in vantaggio: era partito sotto 0-2, poi è cresciuto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Lorenzo Musetti rimonta Djokovic nel quarto di finale degli Australian Open.

Lorenzo Musetti ha iniziato bene il suo match contro Novak Djokovic agli Australian Open.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

