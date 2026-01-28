Musetti-Djokovic Australian Open | Lorenzo rimonta ed è avanti di un break | Live 3-2

Lorenzo Musetti rimonta Djokovic nel quarto di finale degli Australian Open. L’azzurro recupera un set e si porta in vantaggio di un break nel quinto, sfidando il 10 volte campione del torneo. La partita è aperta, con Musetti che cerca di mantenere il ritmo contro uno dei favoriti. Chi vince affronterà Sinner o Shelton nei quarti successivi.

Il serbo rischia, si trova sotto 0-40, occasione per Lorenzo di mettere un'ipoteca sul set. Djokovic si salva Lorenzo tiene la battuta a zero e prova a scappare via nel 1° set Ottimo game da parte dell'azzurro, che strappa ancora la battuta a Nole e ora è davanti Lorenzo tiene un importante turno di battuta ai vantaggi, ristabilita la parità Immediata reazione dell'azzurro anche grazie a un paio di gravi errori del serbo Avvio complicato per Lorenzo, che perde subito la battuta: si trova 0-40, piazza due punti ma poi cede Nole parte bene al servizio, tiene la battuta a 30 Djokovic al servizio Sta per iniziare la sfida tra Djokovic e Musetti sulla Rod Laver Arena Lorenzo sfida il 10 volte campione a Melbourne: prima volta ai quarti di finale di questo torneo per il tennista azzurro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic negli Australian Open, con il serbo in vantaggio negli scontri diretti 9-1.

