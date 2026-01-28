Lorenzo Musetti continua a mostrare un ottimo tennis contro Novak Djokovic negli ottavi di finale. Dopo aver vinto il primo set, l’azzurro tiene sotto controllo il secondo, portandosi sul 6-4, 6-3. Ora è in vantaggio anche nel terzo parziale, con il punteggio di 1-0. Se Musetti dovesse mantenere questa traiettoria, potrebbe qualificarsi per i quarti di finale, dove troverà uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Anche Nole parte servendo con regolarità ma spicca, sul 40-0, un gran rovescio di Musetti in risposta. Nessun problema nel primo turno di servizio del terzo set, Lorenzo prosegue a ritmo serrato. Alla seconda palla break del game, l'azzurro chiude il parziale con uno splendido diritto lungolinea: è a un set dalla semifinale, Nole deve costruire la super rimonta Importante l'ace di Lorenzo sul 30-30, l'azzurro tiene la battuta: il serbo serve per restare nel set Nole chiude con l'ace e resta in scia Ne è uscito bene, con personalità: resta avanti anche nel secondo set Nole tiene la battuta e prova a rimanere in scia nel secondo set Primo game vinto al servizio nel secondo set, Lorenzo conduce Terzo break in tre game in questo avvio di secondo set, Lorenzo torna davanti Passaggio a vuoto di Lorenzo, che perde la battuta addirittura a zero: tutto da rifare nel secondo set L'italiano parte bene nel secondo set e strappa subito la battuta al serbo: in controllo l'italiano L'azzurro chiude con un diritto lungolinea vincente e si porta in vantaggio: era partito sotto 0-2, poi è cresciuto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Musetti-Djokovic, Australian Open: Lorenzo in controllo, vince anche il secondo set | Live 6-4, 6-3, 1-0

