Lorenzo Musetti si prepara a servire per chiudere il primo set contro Novak Djokovic ai quarti di finale. L’azzurro guida 5-4 nel set e ha l’opportunità di mettere pressione al campione serbo, che ha già vinto questo torneo dieci volte. Se Musetti tiene il servizio, potrà chiudere il primo parziale e proseguire con fiducia nella sfida più importante della sua carriera.

L'azzurro chiude con un diritto lungolinea vincente e si porta in vantaggio: era partito sotto 0-2, poi è cresciuto. Nole molto falloso Con il primo ace della sua partita, Nole tiene la battuta: ora Lorenzo serve per chiudere il primo set Lorenzo vince un buon game in battuta, tantissimi errori del serbo fino a questo momento Il serbo rischia, si trova sotto 0-40, occasione per Lorenzo di mettere un'ipoteca sul set. Djokovic si salva Lorenzo tiene la battuta a zero e prova a scappare via nel 1° set Ottimo game da parte dell'azzurro, che strappa ancora la battuta a Nole e ora è davanti Lorenzo tiene un importante turno di battuta ai vantaggi, ristabilita la parità Immediata reazione dell'azzurro anche grazie a un paio di gravi errori del serbo Avvio complicato per Lorenzo, che perde subito la battuta: si trova 0-40, piazza due punti ma poi cede Nole parte bene al servizio, tiene la battuta a 30 Djokovic al servizio Sta per iniziare la sfida tra Djokovic e Musetti sulla Rod Laver Arena Lorenzo sfida il 10 volte campione a Melbourne: prima volta ai quarti di finale di questo torneo per il tennista azzurro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Musetti-Djokovic, Australian Open: Lorenzo al servizio per chiudere il 1° set | Live 5-4

Questa mattina si è aperta la partita tra Musetti e Djokovic agli Australian Open 2026.

Questa mattina si gioca la partita tra Musetti e Djokovic per conquistare la semifinale degli Australian Open.

