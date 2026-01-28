Musetti costretto al ritiro all’Australian Open Djokovic | E’ stato sfortunato meritava lui la semifinale

Lorenzo Musetti si ritira nei quarti di finale degli Australian Open. Durante il match, il tennista italiano si è fermato a causa di un infortunio e ha dovuto lasciare il campo. Djokovic, presente in conferenza, ha commentato la sua sfortuna e ha detto che meritava la semifinale. La partita si conclude così con un risultato che lascia molti tifosi deluso.

Melbourne, 28 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti si ritira nei quarti di finale degli Australian Open 2026. L’azzurro, dopo aver vinto i primi 2 set contro Novak Djokovic (6-4, 6-3), accusa un problema muscolare all’inizio del terzo set e deve abbandonare. (leggi qui). Il numero 5 del mondo avverte un fastidio alla coscia destra, chiede l’intervento del fisioterapista e prova a continuare. Musetti però non riesce a muoversi e, sullo score di 3-1 per Djokovic, getta la spugna in un match dominato per 2 set. Djokovic avanza, giocherà la 13esima semifinale agli Australian Open e la 54esima della carriera in un torneo dello Slam.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Australian Open2026 Musetti (sopra di due set a zero) costretto al ritiro contro Djokovic: sfuma la semifinale agli Australian Open 2026 Lorenzo Musetti si ritira contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Australian open: Musetti domina due set con Djokovic, poi infortunio e ritiro. Nole in semifinale Nel match degli Australian Open, Musetti aveva iniziato bene, vincendo i primi due set contro Djokovic. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Australian Open2026 Argomenti discussi: Australian Open, Sinner in campo. Dramma Musetti, costretto al ritiro con Djokovic; Australian Open, Musetti non brilla ma avanza: Collignon parte forte, poi è costretto al ritiro; Incredibile a Melbourne: Lorenzo Musetti costretto al ritiro avanti di due set, Djokovic in semifinale; Australian Open, Musetti si ritira. Sinner-Shelton: Jannik avanti 2-0. Musetti, che sfortuna: costretto al ritiro dopo aver vinto due set contro DjokovicUna sfortuna incredibile. Lorenzo Musetti è costretto a ritirarsi per infortunio ai quarti di finale degli Australian Open nella sfida contro Novak Djokovic. E lo fa dopo aver vinto i primi due set 6- ... msn.com Musetti costretto al ritiro contro Djokovic agli Australian OpenIl talento italiano avanti di due set si ferma per un problema muscolare; Sinner attende in semifinale il vincitore della sfida Djokovic-Shelton ... altarimini.it Sarà Djokovic-Sinner la semifinale Jannik manda ko Shelton vincendo 3 set (6-3,6-4,6-4) nei quarti di finale dell’Australian Open e conquista così un pass per la semifinale Saranno Alcaraz-Zverev e Djokovic-Sinner le semifinali #CorrieredelloSpor x.com Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.