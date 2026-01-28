Lorenzo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open, dopo aver perso i primi due set. L’italiano, visibilmente dolorante, fa segnare il passo e lascia il campo prima di arrivare alle fasi decisive. La sua corsa si ferma qui, con l’amaro in bocca e l’assenza di una semifinale che sembrava a portata di mano.

Sfortunato Lorenzo Musetti. Un infortunio gli sbarra la strada alle porte della semifinale degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Una vittoria insperata per il serbo che rende omaggio all'avversario: "Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musetti, che sfortuna: si ritira avanti di due set con Djokovic. Come sta

Approfondimenti su Musetti Djokovic

Matteo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open.

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a metà partita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Musetti Djokovic

Argomenti discussi: Musetti, che sfortuna! Lorenzo va avanti 2-0, ma si ritira contro Djokovic; Musetti, che sfortuna: costretto al ritiro dopo aver vinto due set contro Djokovic; Musetti che sfortuna! Avanti due set con Djokovic è costretto al ritiro; Australian Open, che sfortuna! Musetti si ritira avanti di due set, Djokovic in semifinale.

Lorenzo Musetti, che sfortuna: si ritira avanti di due set con Djokovic. Come staSfortunato Lorenzo Musetti. Un infortunio gli sbarra la strada alle porte della semifinale degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due ... iltempo.it

Musetti, che sfortuna: avanti due set a zero ma si fa male e deve ritirarsi! Djokovic in semifinaleIl numero 2 d'Italia è stato costretto ad abbandonare il campo al terzo parziale dell'incontro con il 24 volte campione Slam valido per i quarti dell'Australian Open ... tuttosport.com

Sorteggiato il tabellone degli Australian Open. L'Italia si presenta con ben 5 teste di serie (Sinner 2, Musetti 5, Cobolli 20, Darderi 22 e la Paolini n. 6 del Wta) mentre ben 3 azzurri pescano al primo turno delle t.s. Berrettini il più sfortunato trova subito De Minau - facebook.com facebook