Musetti che sfortuna | si ritira avanti di due set con Djokovic Come sta
Lorenzo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open, dopo aver perso i primi due set. L’italiano, visibilmente dolorante, fa segnare il passo e lascia il campo prima di arrivare alle fasi decisive. La sua corsa si ferma qui, con l’amaro in bocca e l’assenza di una semifinale che sembrava a portata di mano.
Sfortunato Lorenzo Musetti. Un infortunio gli sbarra la strada alle porte della semifinale degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Una vittoria insperata per il serbo che rende omaggio all'avversario: "Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
