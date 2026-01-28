Dopo aver vinto i primi due set, Musetti si trova in vantaggio contro Djokovic. L’azzurro gioca con coraggio e riesce a mettere in difficoltà il serbo, che invece commette molti errori. La partita resta aperta, ma per ora Musetti dimostra di essere in grande forma e di saper mettere sotto pressione il numero uno del mondo.

Lorenzo Musetti vince il secondo set per 6-3 dopo 48 minuti. Il serbo va sotto 0-15 e prova a cambiare qualcosa, con un serve and volley sulla seconda efficace. Poi un ace lo porta sul 30-15. Nel quarto punto del game ammette all’arbitro (che lo aveva assegnato a lui) di aver toccato la palla di Musetti finita fuori e “restituisce” il punto all’italiano, passando da un potenziale 40-15 al 30-30. Il game si protrae ai vantaggi, Djokovic annulla il primo set point, ma nulla può sul secondo, con Musetti che chiude con una fantastica risposta lungolinea. 6-4, 6-3 dopo un’ora e 43 minuti. L’azzurro gioca bene e diverte, Djokovic sbaglia tantissimo: sono 31 i non forzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti avanti di due set contro Djokovic: l’azzurro convince e diverte, il serbo sbaglia tanto | Diretta

Approfondimenti su Musetti Djokovic

Musetti sorprende Djokovic nel primo set, portandosi avanti e mettendo in difficoltà il campione serbo.

Musetti sorprende Djokovic e si prende il primo set in una partita molto combattuta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Musetti Djokovic

Argomenti discussi: Australian Open 2026, a breve in campo Musetti-Djokovic. Poi tocca a Sinner-Shelton; Buongiorno Italia, Sinner e Musetti volano ai quarti; Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Avanti anche Musetti e Darderi; Australian Open, Djokovic-Musetti in diretta: a Lorenzo il primo set, break nel secondo (6-4, 5-3).

Musetti-Djokovic 6-4, 3-2, la diretta: Lorenzo torna avanti di un break nel secondo set. In palio la semifinale degli Australian OpenAppuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

Australian Open LIVE: Musetti vince il primo su Djokovic! Più tardi Sinner????G>??n???f?u000e?y^??12?d??$&T??u0001?4.`8@??A???d?09?? ??k?? ?u0003????????r`??? ? I?uo!D2h? ??gu001du0005k?d?I????u0006y?u0004u0012?b^?4??Nc?u0005u0007i?C?<%u0005 ?4u0012o?A?u0005u00010b???:???Q ... ubitennis.com

Australian Open, Musetti-Djokovic 3-2: terzo game consecutivo per Lorenzo ora avanti di un break - facebook.com facebook

#AO26 Fritz a zero: 4-3 con #Musetti avanti di un break (e due set) x.com