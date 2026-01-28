Musetti sorprende Djokovic e si prende il primo set in una partita molto combattuta. L’azzurro rompe il servizio del serbo tre volte nel secondo set, portandosi avanti con un doppio break. Djokovic cerca di reagire, ma Musetti mantiene la concentrazione e si avvicina alla vittoria. La sfida prosegue con grande tensione e ritmo elevato.

Questa volta Musetti non abbassa la concentrazione e consolida il break di vantaggio tenendo la battuta a 15. Game disastroso di Novak Djokovic, ch sale a 23 errori non forzati, tantissimi in un set e mezzo per uno come lui. L’azzurro non abbassa la concentrazione e in questa fase si limita ad attendere l’errore dell’avversario. Break ai vantaggi, Musetti torna avanti. Passaggio a vuoto di Lorenzo Musetti, che subisce immediatamente il controbreak a zero. L’azzurro gioca male, Djokovic ne approfitta e rimette in piedi il set. Continua l’ottimo momento di Lorenzo Musetti nel match: l’azzurro va sopra 0-40 con due gran risposte, poi Djokovic annulla la prima, ma nulla può sul lob incrociato sul 15-40. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti avanti contro Djokovic: l’azzurro vince il primo set, già tre break anche nel secondo | Diretta

